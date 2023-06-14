الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى لأطباء الأبعادية: الهدف من إنشاء الوحدات الصحية تخفيف الضغط على المستشفيات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع موظفي الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مدير الوحدة الصحية حول خدماتها وإمكانية تسجيل الحالات الصحية للرجوع لها فيما بعد، متسائلا عن كيفية توافر الأدوية والخدمات الصحية وكيفية تسجيل بيانات المواطنيين للرجوع إليها عند الضرورة معقبا: "عندنا بياناتهم محملة على الحواسب أو على الأقل متأرشفة ولا لأ؟".

ورد مدير الوحدة الصحية بأنه لدى الوحدة 37 ألف مواطن تم تسجيل بياناتهم على الحواسب مع أرشيف كامل بكل أسرة بتعريف مفصل عن عدد أفرادها وحالتهم الصحية.

وتفقد الرئيس السيسي، الصيدلية الملحقة بالوحدة الصحية ليطمئن على توافر الأدوية بها، وأكد له الأطباء: "جميع الأدوية متوافرة بشكل كبير وأيضا عند نقص نوع محدد من الأدوية يتم توفير البديل بشكل فوري ولا توجد نواقص والحمدلله".

واختتم الرئيس السيسي جولته داخل الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، بسؤاله للأطباء والصيادلة عن أحوال عملهم داخل الوحدة، معقبا: "يتم عمل الوحدات الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات ومن يحتاج فقط للذهاب هو الحالات الكبيرة التي تحتاج لذلك الأمر.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة.

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