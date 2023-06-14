رحل اليوم.. من هو الأب هنري بولاد اليسوعي؟

رحل اليوم الأربعاء، الأب هنري بولاد اليسوعي، وهو أشهر الوعاظ ومؤلفي الكتب الكاثوليك في العصر الحالي، وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

الأب هنري بولاد اليسوعي من مواليد محافظة الاسكندرية.

ولد في 28 أغسطس 1931.

ولد لأب مصري وأم إيطالية.

شغل مناصب تربويّة وإداريّة عدّة.

انضم إلى الرهبان اليسوعيين الكاثوليك في مصر.

له الجنسية المصرية واللبنانية والسورية والمجرية.

كان مؤسساً لجمعية الكاريتاس الكاثوليكية الخيرية في مصر وفلسطين.

له خبرة واسعة في الرياضات الروحيّة والمحاضرات الدينيّة والثقافيّة.

صدر له العديد من الكتب في اللاهوت والفكر والتصوّف المسيحيّ.

نقل بعضها إلى اللغات الأوروبية.

كما يشغل منصب مدير مدرسة “سان مارك”.

رحل صباح اليوم عن عمر يناهز 91 عاما.

ونعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأب هنري بولاد اليسوعي الذي رحل اليوم.

وقال في بيانه: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعى انتقال الأب هنري بولاد اليسوعي، الذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني، والمحبة، والعطاء، كما نصلي إلى الله القدير، حتى يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي.