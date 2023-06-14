الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة توقف التداول على أسهم شركتين لهذه الأسباب

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قررت البورصة، إيقاف التداول على أسهم شركتين خلال جلسة اليوم الأربعاء، لحين الرد على استفساراتها.

وقالت البورصة، في بيان، إنه تقرر إيقاف التداول على أسهم شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، بدءاً من جلسة تداول اليوم، لحين الإعلان عن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية الكاملة المنعقدة اليوم الأربعاء، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

كما قررت البورصة إيقاف التداول على أسهم شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بدءاً من جلسة تداول اليوم، لحين إرسال قرارات مجلس الإدارة الكاملة بجلسته المنعقدة بتاريخ أمس الثلاثاء، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإفصاح.

البورصة المصرية الجمعية العامة البورصة الشركات المتوسطة الشركات الطلبات ا المؤشر الرئيسي للبورصة

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف

المنتخب الوطنى يسعى لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا على حساب غينيا

ندوة تثقيفية حول ثورة 30 يونيو بأكاديمية الشرطة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

إعدام محمد عادل.. "النقض" فى حيثيات تأييد الحكم: "تملكه هوى مسعور"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى