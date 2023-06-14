البورصة توقف التداول على أسهم شركتين لهذه الأسباب

قررت البورصة، إيقاف التداول على أسهم شركتين خلال جلسة اليوم الأربعاء، لحين الرد على استفساراتها.

وقالت البورصة، في بيان، إنه تقرر إيقاف التداول على أسهم شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، بدءاً من جلسة تداول اليوم، لحين الإعلان عن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية الكاملة المنعقدة اليوم الأربعاء، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

كما قررت البورصة إيقاف التداول على أسهم شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بدءاً من جلسة تداول اليوم، لحين إرسال قرارات مجلس الإدارة الكاملة بجلسته المنعقدة بتاريخ أمس الثلاثاء، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإفصاح.