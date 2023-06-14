الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشكر الشباب المتطوعين بالبحيرة: "مجهودكم يغير حياة الناس ويسعدهم"

الرئيس السيسي يشكر
الرئيس السيسي يشكر الشباب المتطوعين بالبحيرة

رحّب الشباب المتطوعون في "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة بالرئيس عبدالفتاح السيسي في مشهد جماهيري حاشد مرددين: "بنحبك يا ريس، وفرحانين بوجودك".

كما وجه الرئيس السيسي التحية للشباب المتطوعين، قائلًا: "مساء الخير عليكم جميعًا، أنا سعيد جدًا وبحبكم جدًا جدًا".

وأضاف السيسي على هامش افتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة البحيرة: "بفضل الله سبحانه وتعالى وتطوعكم ووجودكم هنا، وبقول لكل الشباب المتطوعين شكرًا".

وتابع: "بشكر كل شاب وشابة أشتغل هنا وأنا مشوفتوش، باسم كل مواطن مصري"، مضيفًا: "اللي بتعملوه يغير حياة الناس ويسعدها، كملوا كل اللي بيتعمل ده".

السيسي حياة كريمه قرية الابعادية البحيرة تطوير الريف المصري الرئيس السيسي

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