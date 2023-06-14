الرئيس السيسى يشكر الشباب المتطوعين بالبحيرة: "مجهودكم يغير حياة الناس ويسعدهم"

رحّب الشباب المتطوعون في "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة بالرئيس عبدالفتاح السيسي في مشهد جماهيري حاشد مرددين: "بنحبك يا ريس، وفرحانين بوجودك".

كما وجه الرئيس السيسي التحية للشباب المتطوعين، قائلًا: "مساء الخير عليكم جميعًا، أنا سعيد جدًا وبحبكم جدًا جدًا".

وأضاف السيسي على هامش افتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة البحيرة: "بفضل الله سبحانه وتعالى وتطوعكم ووجودكم هنا، وبقول لكل الشباب المتطوعين شكرًا".

وتابع: "بشكر كل شاب وشابة أشتغل هنا وأنا مشوفتوش، باسم كل مواطن مصري"، مضيفًا: "اللي بتعملوه يغير حياة الناس ويسعدها، كملوا كل اللي بيتعمل ده".