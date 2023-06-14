معرض لتوزيع الملابس مجانًا على 200 أسرة في كفر الشيخ

شاركت جمعية "الأورمان" ومديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، في تنظيم معرض بمركز دسوق؛ لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 200 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى الكشلة، وكفر إبراهيم، ومحلة مالك، والصافية، بمركز دسوق في محافظة كفرالشيخ.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ: "إننا في كفرالشيخ، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، موجهًا الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية.

وأكد مسلم، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًَا أن المستفيد من هذا الأمر هم الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار شعبان، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفرالشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.