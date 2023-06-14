الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بقرى مغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري مغاغة بالمنيا

كثّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  حيال التعديات ومرتكبيها.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، تابعت مجهودات الوحدات القروية في مجال الإزالات، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية برطباط من رصد وإزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتيّ برطباط وكفر الصلحين، كما أزالت حالتيّ تعدٍ على أرض زراعية بقرية ميانة، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي سواء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين بدون أية أستثناءات مع المتابعة الدائمة لضمان عدم تكرار التعديات أو المخالفات مرة أخرى.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه التعديات ومخالفات البناء العشوائي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا بأحياء المدينة والقرى التابعة لها ويتم رصد وإزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين.

وشدد رئيس المركز والمدينة على رؤساء القرى بمتابعة المرور والرصد الميداني لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد على عدم تكرار المخالفة بعد إزالتها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

347252366_649853937159876_7403799507346965477_n
347252366_649853937159876_7403799507346965477_n
347399727_649853880493215_5973110066337429337_n
347399727_649853880493215_5973110066337429337_n
347411397_649853843826552_2346847834955068943_n (1)
347411397_649853843826552_2346847834955068943_n (1)
347411397_649853843826552_2346847834955068943_n
347411397_649853843826552_2346847834955068943_n
347564044_649853837159886_6008092005661144645_n
347564044_649853837159886_6008092005661144645_n
المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية قريتي برطباط وكفر الصالحين مركز مغاغة بالمنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف

إعدام محمد عادل.. "النقض" فى حيثيات تأييد الحكم: "تملكه هوى مسعور"

مصدر بـ"التعليم": كاميرات وقوات أمن إضافية لمواجهة غش "لجان أولاد الأكابر"

ضبط المتهم بالنصب على مالكى المحال التجارية بالقاهرة

رئيس أكاديمية الشرطة: ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعب هو صاحب قراره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى