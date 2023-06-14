إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بقرى مغاغة في المنيا

كثّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، تابعت مجهودات الوحدات القروية في مجال الإزالات، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية برطباط من رصد وإزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتيّ برطباط وكفر الصلحين، كما أزالت حالتيّ تعدٍ على أرض زراعية بقرية ميانة، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي سواء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين بدون أية أستثناءات مع المتابعة الدائمة لضمان عدم تكرار التعديات أو المخالفات مرة أخرى.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه التعديات ومخالفات البناء العشوائي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا بأحياء المدينة والقرى التابعة لها ويتم رصد وإزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين.

وشدد رئيس المركز والمدينة على رؤساء القرى بمتابعة المرور والرصد الميداني لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد على عدم تكرار المخالفة بعد إزالتها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

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