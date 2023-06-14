لبنان: بدء جلسة انتخاب الرئيس الجديد بمجلس النواب

بدأت قبل قليل عملية الاقتراع داخل مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وذلك بحضور جميع النواب وعددهم 128 نائبًا، ورئيس المجلس نبيه بري.

وتعتبر تلك الجلسة هي الثانية عشرة لانتخاب الرئيس اللبناني منذ الفراغ الرئاسي الذي بدأ قبل 7 أشهر بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

ومن أبرز المتنافسين على المنصب اليوم في لبنان مرشحان أساسيان أحدهما للثنائي الشيعي وحلفائهما وهو الوزير السابق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، والثاني لقوى المعارضة بالتحالف مع التيار الوطني الحر وهو الوزير السابق جهاد أزعور.

ودعت كل من فرنسا والولايات المتحدة أمس الثلاثاء النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة البرلمانية، معربتين عن أملهما في أن تكون هذه الجلسة، خلافًا لسابقاتها، بوابة للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها لبنان.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن- كلير لوجندر، في تصريحات صحفية، بأن فرنسا تدعو إلى أخذ هذه الجلسة على محمل الجد، واغتنام الفرصة التي توفرها للخروج من الأزمة.