الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السبت.. أداء اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية

حددت هيئة النيابة الإدارية السبت المقبل 17 يونيو 2023، مـوعـدًا لأداء اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.

 

ونوهت الهيئة على المعاونين الجدد الحضور فى تمام الساعة 9 والنصف صباحًا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي، والالتزام بالزى الرسمى "بدلة سوداء- قميص أبيض- رابطة عنق داكنه ـ والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية".

كانت تسلمت هيئة النيابة الإدارية مسوغات التعيين لمعاونى النيابة الإدارية الجدد المعينين بقرارى رئيس الجمهورية.

 

النيابة الإدارية اليمين القانونية مقر وزارة العدل

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