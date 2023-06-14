الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سمير فرج: الصراع فى السودان يتجه لنفق مظلم ويؤثر على أمننا القومى

اللواء دكتور سمير
اللواء دكتور سمير فرج

قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكرى والاستراتيجي، إن السودان كان أكبر دولة إفريقية قبل أن تنقسم لشمال وجنوب.

وأضاف، خلال الندوة التى نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "٣٠ يونيو.. الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية"، أن الصراع فى السودان اليوم يتجه إلى نفق مظلم، وذلك بالتأكيد يؤثر على الأمن القومى المصرى.

وأشار إلى أن دول شرق المتوسط تمتلك كميات كبيرة من الغاز وهى مصر وغزة وإسرائيل وليبيا وقبرص واليونان، ولذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ترسيم حدودنا البحرية للحفاظ على ثرواتنا، والتي تجلب لمصر الآن مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.

دكتور سمير فرج الخبير العسكرى مركز بحوث الشرطة أكاديمية الشرطة

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