سمير فرج: الصراع فى السودان يتجه لنفق مظلم ويؤثر على أمننا القومى

قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكرى والاستراتيجي، إن السودان كان أكبر دولة إفريقية قبل أن تنقسم لشمال وجنوب.

وأضاف، خلال الندوة التى نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "٣٠ يونيو.. الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية"، أن الصراع فى السودان اليوم يتجه إلى نفق مظلم، وذلك بالتأكيد يؤثر على الأمن القومى المصرى.

وأشار إلى أن دول شرق المتوسط تمتلك كميات كبيرة من الغاز وهى مصر وغزة وإسرائيل وليبيا وقبرص واليونان، ولذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ترسيم حدودنا البحرية للحفاظ على ثرواتنا، والتي تجلب لمصر الآن مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.