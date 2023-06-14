الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهالى الأبعادية للرئيس السيسى: "فخورين بيك وربنا اختارك لنصرة بلدنا"

رئيس السيسي مع أهالي
رئيس السيسي مع أهالي الأبعادية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وذلك خلال جولته بالقرية ضمن مشروعات "حياة كريمة".

وقال أحد المواطنين بقرية الأبعادية للرئيس السيسي: "ده فخر وشرف للقرية وهيدخل اسمها في التاريخ بتشريف سيادتك لينا النهارده.. متشكرين على كل الخدمات اللي تمت في القرية”.

وتوجه الرئيس السيسي بسؤال إلى المواطنين: "هل أنتم راضيين فعلًا؟"، ليجيب المواطنون بالإيجاب، مؤكدين سعادتهم ورضاهم التام عن الإنجازات التي تمت تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".

وقال أحد المواطنين بقرية الأبعادية: “إحنا فخورين بيك يا ريس.. أنت رفعت اسم مصر والوطن العربي كله فوق في السما”، ليقاطعه الرئيس السيسي قائلًا: "بيكم إنتوا وعزيمتكم".

وأضاف المواطن: "لقد من الله علينا بك.. مجيئك لم يكن اختيارًا شعبيًا فقط بل كان اختيارًا من الله لنصرة هذا البلد".

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى قرية الأبعادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ويلتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

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