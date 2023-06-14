3.5 مليون جنيه إيرادات الأفلام خلال أسبوع.. و"شوجر دادى" فى الصدارة

واصلت الأفلام المعروضة في السينمات تحقيق الإيرادات الجيدة قبل أيام من بدء موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يشارك فيه عدد كبير من الأعمال.

وحققت الأفلام المعروضة 3,435,805 جنيهات، خلال أسبوع عرض.

إيرادات أفلام السينما المصرية

تواجد فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الأولى بين كل الأفلام المعروضة هذا الأسبوع، حيث حقق الفيلم إيرادات بقيمة 1,440,831 جنيهًا، لتصل كل إيراداته في 3 أسابيع على 5,267,388 جنيهًا، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومصطفى غريب.

وحل فيلم «يوم 13» في المركز الثاني هذا الأسبوع من خلال تحقيق إيرادات بقيمة 1,024,389 جنيهًا، لتصل كل إيراداته إلى 29,594,161 جنيهًا، والفيلم بطولة الفنان أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد وعدد كبير من النجوم.

وتواجد فيلم بعد الشر بطولة الفنان علي ربيع ثالثا هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 402,761 جنيهًا، ووصلت كل إيراداته حتى اليوم إلى 15,263,142 جنيهًا، والفيلم من بطولة كل من رنا رئيس وميرنا نور الدين ومحمد أسامة اوس أوس.

وفي أسبوعه الثالث جمع فيلم رهبة بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات بقيمة 253,879 جنيهًاـ لتصل كل إيراداته إلى 1,540,079 جنيهًا، والفيلم يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم الفنانة نسرين أمين وسما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، وأحمد رمزي، فرغلي إسماعيل، محمد لطفي، ومن تأليف محمد علام، والفيلم من إنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبدالرازق.

ووقع الفنان محمد رمضان في المركز الخامس بإيرادات فيلمه الجديد «هارلي» حيث جمع 252,738 جنيهًا، لتصل كل إيراداته حتى اليوم إلى 35,789,653 جنيهًا، ويشاركه البطولة مي عمر ومحمود حميدة.