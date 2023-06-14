الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولى العهد السعودى يغادر المملكة متوجهًا إلى فرنسا بزيارة رسمية

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، السعودية، متوجهًا إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متوجهًا إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها برئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وأشار الديوان الملكي إلى أن وفد المملكة المُشارك يترأس قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو، وفقًا لما نقلته وكالة واس السعودية.

ومن المقرر أن يشارك ولي العهد السعودي بن سلمان في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 من يونيو.

ومن المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي عددًا من الملفات والقضايا الثنائية، حيث ترتبط المملكة وفرنسا بشراكة استراتيجية إضافة إلى المسائل الإقليمية والطاقة.

الإليزيه: ولى العهد السعودى يلتقى "ماكرون" فى باريس الجمعة المقبل

وكان قصر الإليزيه أعلن الثلاثاء عن أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يزور فرنسا يوم الجمعة المقبل، للقاء ماكرون في باريس. 

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، إن ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وكان آخر اللقاءات التي جمعت ولي العهد السعودي و"ماكرون" بالعاصمة الفرنسية في يوليو 2022. 

وفي نوفمبر الماضي، التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان بقادة الدول، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك.

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