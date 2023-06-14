الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تستطلع آراء المواطنين بمركز جرجا

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمركز جرجا بسوهاج ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية المياه والصرف الصحى لتوصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحى ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن استطلاعات الرأى تهدف أيضا إلى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة حيث قام مسئولى التوعية بالشركة بإجراء 100 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة.


وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

إدارة التوعية استهلاك المياه إحلال والتجديد 2023 استطلاعات الرأي أعمال الإحلال والتجديد

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