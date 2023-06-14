مصرع أب ونجلته وإصابة 23 إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق إدفو مرسى علم

لقي أب وابنته مصرعهما بينما أصيب 23 آخرون إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق إدفو مرسى علم، آخر حدود محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.



وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق إدفو مرسى علم، آخر حدود محافظة أسوان، مما أسفر عن مصرع أب وطفلته وإصابة 23 شخصًا آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومنهم من تم نقله بمواصلات خاصة وجرى نقل مصابين منهم إلى مستشفى مرسى علم نظرًا لخطورة حالتهم الصحية.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الوصول إلى الأسباب وراءها.