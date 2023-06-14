تفاصيل اعترافات المتهمة بترويج المواد المخدرة بالمرج

أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمة بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "سلوى. د"، ربة منزل، عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وكيلو من مخدر الاستروكس، بهدف الاتجار والتربح والكسب غير المشروع منها.

وأقرت المتهمة بترويجها المواد المخدرة بناء على رغبة زوجها، وهو من كان يقوم بإحضار المواد المخدرة لها لبيعها ويوجهها للمناطق المراد أن تتوجه للبيع بها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط سيدة وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش والاستروكس، وبسؤالها أقرت بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.