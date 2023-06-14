هيئة الدواء تُنظم ورشة لـ"التعريف بكيفية اختيار المستحضر المرجعي"

أعلنت هيئة الدواء، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية اختيار المستحضر المرجعي المستخدم لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي ومعدل الذوبان، وتوضيح كيفية تقديم وتقييم ملف دراسات معدل الذوبان.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالخطوط الاسترشادية لمتبعة لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي، وتوضيح كيفية تقديم ملفات تقييم الدراسات، مع تسليط الضوء على كيفية اختيار المستحضر المرجعي، بالإضافة إلى توضيح المستحضرات المعفاة من إجراء دراسات التكافؤ الحيوي.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لافته إلى أن ورشة العمل مقدمة لـ QA ,Q.C Regulatory Members & R&D Members.

وأضافت أن ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ١٨ يونيو٢٠٢٣، حيث سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.