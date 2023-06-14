الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خبراء يقدمون نصائح هامة لخريجي الجامعات لإدارة شئونهم المالية بنجاح

خريجي الجامعات
خريجي الجامعات

بالنسبة لخريجي الجامعات الجدد، يمكن أن يكون تلقي أول راتب بعد الدرجة العلمية أمرًا مثيرًا تقريبًا مثل الحصول على الدبلوم نفسه، لكنه يمثل أيضًا تحديًا، وبالتالي كيف ينبغي إدارة هذه الأموال؟

يشارك بعض الخبراء الماليين وفقا لموقع “ذا ناشونال” أفضل استراتيجيات التمويل الشخصي لمساعدة خريجي الجامعات لهذا العام على إطلاق حياتهم المالية بنجاح وتتمثل في النقاط التالية

 

ابحث عن أسلوب الميزانية الخاص بك


لمعرفة كيفية تخصيص أموالك للاحتياجات والرغبات وكل شيء آخر بدلاً من اتباع أحدث اتجاهات الميزانية على TikTok من المفيد الجلوس باستخدام قلم وورقة، واكتب ما هي نفقاتك الكبيرة.

بعد احتساب العناصر الكبيرة مثل الإيجار ومدفوعات السيارات والطعام يمكنك حينئذٍ معرفة العناصر غير الضرورية التي تناسبك أيضًا، قد ترغب في الخروج لتناول العشاء مع الأصدقاء أو شراء ملابس عمل جديدة أو تبني كلب.

تساعدك كتابة الميزانية على معرفة ما يمكنك تحمله ومتى "نحن نتصور الميزانيات على أنها أشياء مقيدة تمنعنا من الاستمتاع، ولكن يجب أن تفكر فيها كطريقة للتحكم في كيفية إنفاق أموالك".


وفر بذكاء

 

البدء في الادخار للتقاعد، يحث الخبراء الناس على إيجاد طريقة لتوفير ما لا يقل عن 1 في المائة من كل راتب وزيادة هذا المبلغ بمرور الوقت، كما يقترح أيضًا الاحتفاظ بأموال راتبك المودع مباشرة في بنك عبر الإنترنت يقدم حسابًا تنافسيًا عالي العائد.

وبهذه الطريقة يمكن للمال أن يكسب أكثر مما قد يربح في الحساب الجاري أو التوفير الخاص بالبنك التقليدي.

 

حماية رصيدك


أثناء قيامك ببناء حياتك المالية المستقلة، فإن إجراء الحد الأدنى من المدفوعات على الأقل لقرض الطالب وحسابات بطاقة الائتمان الخاصة بك يمكن أن يساعد في حماية ائتمانك.

يجب أيضا تجميد رصيدك أو قفله مما يجعل من الصعب جدًا على لصوص الهوية التقدم بطلب للحصول على ائتمان جديد باسمك.

خريجي الجامعات الشؤون المالية حماية رصيدك السرقة بطاقة الائتمان

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