نيجيريا.. مصرع أكثر من 100 شخص غرقًا خلال حفل زفاف بولاية كوارا

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في نيجيريا جراء غرق قارب، في أحد أنهر نيجيريا خلال نقله عائلات عائدة من حفل زفاف.

وذكر أوكاسانمي أجايي المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن القارب النهري غرق في ولاية كوارا، وأن 103 اشخاص قتلوا في الحادث بينما نجا 100 آخرون.

من جهتها، أشارت وكالة "رويترز"، نقلاً عن سكان، إلى أن الحادث وقع الليلة الماضية عندما انقلب قارب خشبي كان ينقل الناس عبر نهر للوصول إلى ولاية كوارا بعد حفل زفاف بولاية النيجر المجاورة.

استمرار جهود الإنقاذ

بدورها أصدرت حكومة ولاية كوارا بيانًا ذكرت فيه، أن الركاب من 5 قرى، وإن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف البيان أن والي كوارا عبّر للمواطنين عن مواساته بعد الحادث الذي يُخشى أن يكون قد أدى لمقتل عشرات بينما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين.

الخوف من الاختطاف

ويستخدم النيجيريين خوفًا من عمليات الخطف التي تنفذها عصابات مسلحة على الطرق، القوارب للانتقال إلى مواقع قريبة، غير أن تكدس تلك القوارب وسوء حالتها هما السبب وراء وقوع معظم الحوادث من هذا النوع.

تجدر الإشارة إلى أنه في سياق الوضع الأمني المضطرب في الدولة الأفريقية، خطف مسلّحون من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، الجمعة الماضية، 30 راعيًا من ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا، وطلبوا فدية مالية للإفراج عنهم.

وبحسب "فرانس برس"، نقلا عن شهود عيان، فإن متمردي "بوكو حرام"، تركوا رسالة تطالب عائلات الرهائن بدفع 20 مليون نيرا (نحو 40 ألف يورو)".

ومنذ بدأ تمرد "بوكو حرام" في 2009، سقط أكثر من 40 ألف قتيل، وهُجّر أكثر من مليوني شخص في نيجيريا التي تشهد أزمة إنسانية خطرة، وفق الأمم المتحدة.