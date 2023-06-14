الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العبوا غيرها".. الباز يوجه رسالة لإعلام الإخوان ولجانهم الإلكترونية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، رسالة لإعلام الإخوان ولجانهم الإلكترونية، بعد شنهم حملات ممنهجة ضده.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لجان الجماعة الإلكترونية وإعلامهم ينتهجوا فكرة شيطنتي، يعلوا سقف الانتقاد والسخرية، والقص واللصق، ثم يتداولونه، ويدخل قطيع خرفان يهلل ويسب، ويعتقدون أنهم بفعلهم هذا يقدروا يخرسوا الشخص".

وأضاف الباز: "أزف لهم بشرى غير سعيدة، كل ما يفعلوه تحت جزمتي، درسنا هذه الجماعات، وما تفعله لتجعل الناس يكرهون شخص ما، يرددون أنه بتاع النظام، وأقول لهم تأييد النظام شرف، لا تعتقدوا في لحظة معينة، إننا ممكن نتراجع عن كشفكم أو نتعب من مواجهتكم، نحن في مواجهة شاملة وواضحة، والعبوا غيرها".

ولفت الباز، إلى ان لجان الإخوان يهاجمون كل إعلامي لا يمسك العصا من المنتصف، يهاجمون كل من يتحدث بوضوح، مردفا: "عمري ما مسكت العصا من المنتصف لا قبل 30 يونيو ولا في أي وقت، أعلن عن انحيازاتي بشكل واضح، وتأييد النظام ليس تهمة".

واختتم: "إعلاميّ الإخوان لا يؤمنون بأي قضية، وإنما واحد مثل جو شو وأمثاله راحوا مع عصابة وشايفين مصلحتهم مع العصابة، أما نحن نرى أن مصلحتنا مع استقرار بلدنا، مش هعمل خاطر لحد ضد البلد، لقد اتفقنا على طرد الإخوان وهو الخطوة الأولى لاسترداد البلد، ثم الخطوة الثانية بناء البلد، وصولا للاستقرار، والإخوان هيفضلوا يزنوا على خرابها، ويحاولوا بدعاية رخيصة هز ثقة الناس في بلدهم".

الباز محمد الباز البساط احمدي

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