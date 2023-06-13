الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يونس مخيون: موقف المعزول مرسى من القضية السورية كان "زى الزفت"

يونس مخيون
يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الحزب لم يُشارك في مؤتمر دعم سوريا رغم تلقي قياداته دعوة للحضور.

وأضاف “مخيون” خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تمت دعوتنا لمؤتمر سوريا لكن لم نحضر، وقولت وقتها إن هذا خطأ لأن هذا يعزل محمد مرسي عن الشعب ويضعه في خانة رئيس الطوائف الإسلامية فقط".

وتابع: "سألت من دعاني ما رأي محمد مرسي في القضية السورية، ليرد موقف زي الزفت، ورفضنا حضور المؤتمر".

واستكمل: "الجماعة وقتها قسمت الشعب المصري، واعتبرت داعمي 30 يونيو كفارًا، والمؤمنون هم من يدعمون الإخوان" مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان خطيرًا جدًا.

يونس مخيون الدكتور يونس مخيون الشاهد برنامج الشاهد محمد مرسي مؤتمر سوريا جماعة الإخوان

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