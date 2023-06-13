الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفلات عيد الأضحى 2023.. محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا ضخمًا بالكويت

محمد حماقي
محمد حماقي

يستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم مساء 29 يونيو الجاري، وذلك وسط جمهوره بالكويت، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المقبل.

ومن المقرر أن يقام حفل محمد حماقي على خشبة مسرح أرض المعارض يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، و"لا ملامة"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

ألبوم محمد حماقي الجديد

ويواصل حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه في موسم الصيف الحالي 2023، وذلك بعد طرحه آخر ألبوماته العام قبل الماضي بعنوان "يا فاتني".

ويتعاون "حماقي" في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من كبار صناع المزيكا في مصر، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقي في ألبومه الجديد أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وعزيز الشافعى، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، وتميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل، وغيرهم.

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

وطرح حماقي منذ فترة آخر أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية "قلبي حبك جدًا": "أنا قلبي قلبي قلبي داب وأنت أنت مين. غير كل الناس إيش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين. ‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان. ‏كان فينك بقى من زمان فين فين فين".

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