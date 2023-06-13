يونس مخيون يكشف رأى الإخوان فى "تمرد": استخفوا بالأمر وقالوا 30 يونيو هيعدى

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه مع ظهور حركة تمرد كان هناك تجاوب كبير جدًا في الشارع معها، ليس حبًا في تمرد ولكن سخطًا على الوضع القائم من جماعة الإخوان، بالإضافة إلى المشكلات المعيشية التي كانت موجودة.

وأضاف مخيون خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة “إكسترا نيوز” لتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو وقرارات وأحداث عصر جماعة الإخوان الإرهابية: "في الحقيقة الأمر لم يكن في يد محمد مرسي، وكان من المفروض أن يستشعر ذلك ويرجع خطوة إلى الوراء".

وتابع: "استشعرنا خطورة الأمر وطلبنا لقاء مع مكتب الإرشاد قبل الثورة بحوالي أسبوعين، وكنا داخلين على حركة تغيير محافظين وعرفنا إنهم هيجيبوا محافظين إخوان".

واستكمل: "جاء وفد الإخوان إلى الإسكندرية مكون من محمود عزت ومحمود غزلان وحسين إبراهيم وقيادات كبيرة من الإخوان، وأبلغناهم بخطورة الأمر وإننا خايفين من 30 يونيو ولازم يكون في حل، وتقدمنا لهم بورقة لحل الموضوع".

وأردف: "وجدنا رد فعل عجيبا جدًا واستخفافا تاما بالموضوع، وقالوا لنا ولا يهمكم، ونتوقع أن يوم 30 يونيو هيعدي زي أي يوم وكل اللي هيطلع 50 ألف فمتشغلوش بالكم".