ليلى طاهر عن مروجى شائعة وفاتها: "عملوا فيا جميل وسمّعونى صوت حبايبى"

علقت الفنانة "ليلى طاهر" على انتشار شائعة وفاتها، مؤكدة أن مروجي هذه الشائعة صنعوا جميلًا لها، لأنها سمعت صوت كل من يحبونها، من خلال الاتصالات الهاتفية، مؤكدة أن حالتها الصحية جيدة جدًا وتعيش حياة طبيعية.

أضافت ليلى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": “مروجي الشائعات بيصمموا يموتوا الفنانين كلهم.. ليس هناك سبب في ترويج شائعات وفاة الفنانيين والرموز”.

وأكدت أن هناك نجوما قدامى تألقوا والتلفزيون عاد إلى مكانته مرة أخرى، وينقصنا فقط السينما المصرية، ولا بد ان تعود دور العرض السينمائي مرة أخرى.

سعيدة بالحياة مع أسرتي

تابعت "كنت مشغولة في الفن والحياة الأسرية كنت متأثرة بشكل كبير وسعيدة بالحياة مع أسرتي، مشيرة إلى أنها تتابع الأعمال الدرامية والفنية، مضيفة: "أنا كنت قلقانة في فترة من الفترات على الفن المصري.. وتوقف الفن بسبب الهجوم عليه.