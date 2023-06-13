الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاوضات قطرية لضم حمدى فتحى.. ومصادر: "الأهلى متمسك بـ5 ملايين دولار"

حمدي فتحي
حمدي فتحي

جدد مسئولو نادي “الوكرة” القطري، مفاوضاتهم مع إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لضم حمدي فتحي لاعب الفريق الأول، خلال فترة الميركاتو الصيفي بعد التتويج باللقب الإفريقي علي حساب الوداد المغربي في مجموع المباراتين.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن حمدي فتحي أخطر إدارة الكرة برغبته في خوض تجربة جديدة بالدوري القطري لاسيما بعد حصوله علي وعد من الجهاز الفني بالرحيل. 

وأضافت المصادر أن النادي القطري رفع قيمة العرض المقدم لشراء اللاعب إلي 3 ملايين دولار وهو ما رفضه الأهلي وتمسكت إدارة الأهلي بزيادة العرض المالي إلي 5 ملايين دولار.

وتوقعت المصادر أن تنتهي المفاوضات بين الناديين إلى إتمام اصفقة مقابل 4 ملايين دولار، في ظل رغبة “الأهلي” لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من انتقال اللاعب، وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاها كبيرا لدي إدارة الأهلي للموافقة على احتراف اللاعب كنوع من التقدير لجهوده.

وكان الوكرة القطري قدم عرضًا لحمدي فتحي وتم رفض مناقشة الأمر في ظل ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية بجانب ضعف المقابل المالي الذي قدم وقتها مقابل 2.5 مليون دولار.

في المقابل يدرس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقامة حفل كبير منتصف الشهر المقبل لتكريم كل الفرق الجماعية وكذلك الألعاب الفردية التى حققت بطولات بالنادى للموسم الحالى.

حمدى فتحى الاهلى الوكرة القطري دورى ابطال افريقيا كولر

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