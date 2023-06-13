الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة تشيد بتأكيد السيسي على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق

النائبة عايدة نصيف
النائبة عايدة نصيف

قالت د.عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، عضو البرلمان الدولى، إن استقبال رئيس الوزراء العراقى محمد شياع في القاهرة يزيد من تنمية العلاقات بين «مصر والعراق» في جميع  المجالات، لافتة إلى أن تلك الزيارة هى الثانية من نوعها منذ توليه رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات التجارية والسياحية والتطوير الإداري والتدريب الدبلوماسي بين البلدين الشقيقين.

ثمنت عضو البرلمان الدولى متانة العلاقات بين «القاهرة وبغداد» قائلة:"هذا ليس بجديد على العلاقات المصرية العراقية اذ تضرب هذه العلاقات بجذورها منذ زمن بعيد، فقد تميزت العلاقات بين البلدين بالقوة الأصالة التى نمت من العلاقة بين حضارة مصر الفرعونية وحضارة بلاد الرافدين (العراق)".

وتابعت حيث ظهرت صلابة العلاقة في التأثيرات المتبادلة بين الحضارتين وصور التفاعل المختلفة، إضافة الى انه منذ استقلال البلدين عن الاحتلال البريطانى وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل جيد، إضافة إلى أنهما كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية فى منتصف اربعينات القرن الماضى.

وأشارت نصيف، في بيان إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية والتبادل التجاري الذي بين البلدين، لافتة ان الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء العراقى بحثاً تعزيز التعاون الثنائي، في مجالات عدة بينها التعاون الأمني والتبادل التجاري والاستثمارات وتطوير البنية التحتية.

وأشادت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بتأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات، قائلة: مصر دائما فى قلب الوطن العربى وداعمة للتعاون مع الدول الشقيقة وتلك منهجيتها الثابتة حيث استطاع الرئيس السيسى ان يضع مصر منذ تولية قيادة البلاد وحتى الان على الخريطة الدولية والإقليمية والعربية .

الاتفاقيات الاقتصادية البرلمان الدولي التبادل التجاري الدكتورة عايدة نصيف العلاقات الدبلوماسية العلاقات المصرية العراقية

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