الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.. أبرز النصائح لتجنب حرائق "التكييف"

اشتعال التكييف
اشتعال التكييف

وجه اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير إدارة الحماية المدنية سابقًا بالقاهرة، عدة نصائح للمواطنين؛ لتجنب حرائق التكييف مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه مع بداية تشغيل أجهزة التكييف لا بد من عمل الصيانة في بداية دخول الصيف، والأهم منها أن تكون عن طريق متخصصين.

وأشار إلى أنه بسبب العواصف الترابية التي تتعرض لها البلد، فإنه تتسبب في إدخال التراب في الوحدات الخارجية للمكيف "الكمبرسور"، مما يتسبب في إغلاق الفلاتر بسبب كمية التراب والتكيف يعمل بطاقته الكاملة مما يؤدي لخلل فيشتعل، ولذا يجب عمل صيانة له بعد كل عاصفة، خاصة إذا وجد أي إنذار من التكيف من إصدار أصوات "زنة"، أو أن يفصل ويجب الانتباه لذلك.

وتابع، أن خفض درجة التكييف والنزول بها بشكل كبير يؤدي لحرائق في التكييف؛ لأنه يعمل بكامل طاقته.

نصائح عند اشتعال التكييف

وأوضح أنه عند اشتعال التكييف أول شيء يتم فصل الكهرباء، وبعدها من الممكن استخدام المياه، ومن الأفضل استخدام طفاية حريق، ويتم توجيهها مباشرة على الجهاز، ويتم فتح الغرفة حتى لا يحدث اختناق من الدخان.

حرائق التكيفات درجات الحرارة الحماية المدنية أجهزة التكيف العواصف الترابية

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