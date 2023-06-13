الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال مصطفى: قرار الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين كان كاشفًا وطمأن الجميع

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مقبرة الخالدين، كان كاشفًا ودقيقًا والمعلومات التي اتخذ هذا القرار بشأنها كانت دقيقة جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن جزءا من اللجنة التي شكلها الرئيس هي اللجنة المعنية والأثريين المتخصصين تشارك وفقًا للتوجيه من وزير السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الجزء الخاص بالمقابر يختص بجهاز التنسيق الحضاري.

تقديم تقرير اللجنة أول يوليو المقبل

وأكد أن تقرير اللجنة سيكون جاهزًا للتقديم للرئيس أول يوليو والعمل فيه سيكون على قدم وساق من كل الجهات، لافتًا إلى أن  المقترحات الخاصة بالمجلس الأعلى موجودة والدراسات الخاصة بجهاز التنسيق موجودة، والاستشاريون سيرون التحديات والبدائل لو وجدت وستعرض على الرأي العام وهي خطوة ايجابية ونتائجها ستكون هامة جدًا.

وأشار إلى أنه بعد قرار الرئيس الجميع اطمأن بأن العرض سيكون مرضيا للجميع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي انشاء مقبرة الخالدين كاشفا الجميع اطمئن جمال مصطفى

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