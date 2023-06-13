الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"ترامب" ينفي عن نقسه تهم تسريب الوثائق السرية

ترامب
ترامب

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة ميامي، التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق السرية، التي تعد "أخطر مواجهة" له مع القضاء، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل الآن.

كما ذكرت القناة أن الرئيس الأمريكي السابق، دفع ببراءته في جلسة المحاكمة وقال “إنه غير مذنب”.

وكانت شبكة سي إن إن، أفادت قبل قليل، أنه سيتم أخذ بصمات ترامب ووضع مساعده والت ناوتا قيد الاعتقال مع أخذ بصمات أصابعه، وذلك بعد وقت قليل من مغادرة موكبه من منتجعه متجها إلى مقر المحكمة في ميامي.

أنصار ترامب 

في غضون ذلك، شهدت مدينة ميامي، حالة استنفار أمني تحسباً لأي فوضى قد يفجِّرها أنصار ترامب، أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي؛

ويمثُل “ترامب” أمام محكمة في ميامي تنظر في عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية عبر الاحتفاظ بوثائق سرية، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددًا بمقعد البيت الأبيض، فيما رفض قاضٍ فيدرالي طلبًا من المؤسسات الإخبارية والإعلامية، بنقل وقائع الجلسة بالصوت والصورة.

​دونالد ترامب​ محاكمة ميامي قضية الوثائق السرية اعتقال تجمع أنصار ترامب

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