الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ربنا يحمينا من العين".. تامر أمين يعلق على فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، قائلًا: "بقولكم بالفم المليان الحمدلله على نعمة الأهلي".

وقال أمين خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "الأهلي نعمة في حياة كل أهلاوي لأنه مالي علينا دنيتنا، أنا كأهلاوي عندي كل 48 ساعة أو 3 أيام عندي ماتش حاسم أو بطولة أو منافسة وكأس عالم للأندية مشغول طول الوقت".

وأضاف: "من دلوقتي جمهور الأهلي نفسه يحقق البطولة الإفريقية رقم 12، فأنت طول الوقت مشغول حتى لو عاطل من غير شغل".

وتابع: "فوز الأهلي بيخلي كل حاجة طعمها حلو وبيخليك تنسى همومك ومشاكلك، أما الاهلي بيكسب بتشوف مراتك شكلها حلو".

واستكمل: "ربنا يحمينا من العين" مؤكدًا أن الأهلي فخر لمصر على المستوى الرياضي، والرياضة المصرية تخسر كثيرًا دون وجود النادي الأهلي.

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