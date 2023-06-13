"ربنا يحمينا من العين".. تامر أمين يعلق على فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

علق الإعلامي تامر أمين، على فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، قائلًا: "بقولكم بالفم المليان الحمدلله على نعمة الأهلي".

وقال أمين خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "الأهلي نعمة في حياة كل أهلاوي لأنه مالي علينا دنيتنا، أنا كأهلاوي عندي كل 48 ساعة أو 3 أيام عندي ماتش حاسم أو بطولة أو منافسة وكأس عالم للأندية مشغول طول الوقت".

وأضاف: "من دلوقتي جمهور الأهلي نفسه يحقق البطولة الإفريقية رقم 12، فأنت طول الوقت مشغول حتى لو عاطل من غير شغل".

وتابع: "فوز الأهلي بيخلي كل حاجة طعمها حلو وبيخليك تنسى همومك ومشاكلك، أما الاهلي بيكسب بتشوف مراتك شكلها حلو".

واستكمل: "ربنا يحمينا من العين" مؤكدًا أن الأهلي فخر لمصر على المستوى الرياضي، والرياضة المصرية تخسر كثيرًا دون وجود النادي الأهلي.