الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية بالأسواق

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات المسائية استقرارا بالأسواق المحلية تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية والعالمية.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الذهب المحلية في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ الدستور أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث الآتي:

أسعار الذهب الآن


وسجل عيار ١٨            ١٩٦٧   جنيها
وسجل عيار ٢١            ٢٢٩٥   جنيها
وسجل عيار ٢٤           ٢٦٢٣   جنيها


وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الجنيه الذهب  ١٨٣٦٠  جنيها، كما سجل سعر الذهب العالمي  ١٩٤٣ دولارا للأونصة.

آخر تحديث اسعار الذهب الان أسعار الذهب اقتصادية الاقتصاد

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