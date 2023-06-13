الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خفر السواحل الإيطالية ينقذ أكثر من 80 مهاجرًا جنوب البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنقذ خفر السواحل الإيطالية، اليوم الثلاثاء، العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، كانوا يبحرون على متن مركب شراعي في عرض البحر المتوسط، وفق ما أعلنته مصادر أمنية إيطالية.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر قولها إن خفر السواحل أنقذ هذا الصباح، 80 مهاجرًا، من بينهم نساء وقصر، وأقلهم إلى ميناء روتشيلا يونيكا، في مقاطعة كالابريا جنوب البلاد.

وأضافت المصادر: "المهاجرون ينتمون لجنسيات مختلفة، وكانوا يبحرون على متن مركب شراعي".

وأوضحت المصادر أنه "بعد وصولهم إلى الميناء، تم وضعهم في مبنى تديره هيئة الصليب الأحمر والدفاع المدني".

خفر السواحل الإيطالية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين البحر المتوسط ميناء روتشيلا يونيكا مقاطعة كالابريا

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