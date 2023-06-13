الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسمة وهبة: لما فنانة تخلع الحجاب مينفعش نحكم عليها بالإعدام

بسمة وهبة
بسمة وهبة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على تخلي الفنانة حلا شيحة للحجاب، وعودتها للفن مرة أخرى، قائلة إنها وقد تكون انفصلت عن زوجها أو لديها مشكلات معه، وأنها ترحب بعودتها إلى الوسط الفني مرة أخرى.

 وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "حلا شيحة، مش محدودة الموهبة وفي ناس كتير بتحبها؛ لأنها إنسانة طيبة وبتطلع باللي جواها".

 وتابعت: "مينفعش لما فنانة تخلع الحجاب نحكم عليها بالإعدام ونمسك السكينة ونذبح بعض ونمسك صك الغفران ونقولك مش هنديهولك، هي من عائلة فنية وأحترم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بشان ترحيبه بعودة حلا شيحة للفن، وأقول إنه الرجل المناسب في المكان المناسب". 

أحيانًا نتخذ قرارات غير متزنة تحت تأثير المخدر العاطفي

وأكدت: "كلنا نرحب بيكِ .. أحيانًا الإنسان بيبقى نتيجة بعض المشاكل في حياته يتعرض لاضطراب ويتخذ قرارات غير متزنة ويكون الإنسان تحت تأثير المخدر العاطفي وطريقة تفكيره لا تكون متزنة بالإضافة إلى الشعور بالذنب، فيصبح الإنسان ضعيفا، اوعي تفتكري يا حلا إنك في النهاية، ولكن هتبدئي من جديد".

بسمة وهبة حلا شيحه الوسط الفني تخلع الحجاب الإعدام أشرف زكي المخدر العاطفي

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