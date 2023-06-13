"تاون جاس": إجراء أعمال صيانة بمنطقة كوبري المنشية الجديد

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي «تاون جاس»، إجراء أعمال صيانة - ترعة المريوطية - في منطقة كوبري المنشية الجديد- الهرم، غدًا الأربعاء، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً.

وأهابت الشركة العملاء والمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء ولن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة.