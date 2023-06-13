الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهم 2 كيلو من مخدر الحشيش بمنطقة المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية حبس عاطلين أربعة على ذمة التحقيقات؛ لحيازة كل منهما كيلو من مخدر الحشيش بقصد ترويجها بمنطقة المطرية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالوقائع والمتهمين.

وكانت قد تمكنت حملة أمنية في ضبط أحد الأشخاص، يقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال قيادته دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ودراجة نارية، كما تم ضبط شخص ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام وهاتفا محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

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