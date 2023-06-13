الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز عاطل تعدى على جاره بآلة حادة بسبب لهو الأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية حجز عاطل تعدى على جاره بآله حادة بسبب لهو الأطفال بمنطقة المطرية، ٢٤ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.


وكشفت التحقيقات الأولية بأن مشاجرة نشبت بين أسرتين بسبب لهو الأطفال وتطورت المشادة فيما بينهم لقيام المتهم بالتعدى على الضحية بآله حادة.

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية العام تفيد وصول م.ح مصاب وبمناقشته أقر بقيام جاره بالتعدى عليه بآلة حادة وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبطه المتهم وبحوزته السلاح المستخدم.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

الأطفال التحريات السلاح شرطة المطرية مستشفى المطرية

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