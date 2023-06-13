يتساءل عدد كبير من العملاء والمواطنين، عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023 وآخر موعد للتسجيل، في ظل توسع وزارة البترول، فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى، بهدف تراجع استهلاك البوتاجاز والذي بلغ من 4.2 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023، ومن خلال مبادرة حياة كريمة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023 وآخر موعد للتسجيل

وفي هذا السياق، يكشف الدستور في هذا التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023 واخر موعد للتسجيل، بالتزامن مع قرب منتصف الشهر، لتجنب تراكم الفواتير على العملاء والمواطنين.

أولا قم بالدخول على “رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة بتروتريد عبر هذا الرابط (من هنا)".

ثم اختيار "المنطقة السكنية"، وإدخال رقم الشقة والعمارة، والضغط على «إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة، وفي الأخير يجب الضغط على «استعلام المديونية»، لإظهار جميع الفواتير.

كما أعلنت شركة بتروتريد أنها تلقت قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023، حيث بدأ التسجيل في اليوم الأول من شهر يونيو 2023، على أن يكون ثابت مع بداية كل شهر، والاستعلام عن الفاتورة وإدخالها لقراءة العداد، بينما سيتم تحديد الفترة من 6 إلى 30 من كل شهر، لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل المعتمدة للتسهيل عملية السداد العملاء للفواتير الشهرية.

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يذكر أن الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس»، تعمل فى نطاقات محددة فى بعض المدن والمحافظات فى عملية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، وتحصيل فواتير الاستهلاك، ومن ضمن مناطق امتياز شركة ناتجاس: «مدينة العجمي بالإسكندرية، القباري، محرم بك، برج العرب، المقطم الهضبة الوسطى والعليا، الحرفيين، السلام، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، كفر الدوار، الدلنجات، أبو المطامير، شبرا خيت، إيتاى البارود، وادى النطرون، المحمودية، دمنهور، أبو حمص، رشيد، الرحمانية، حوش عيسى، إدكو، كوم حمادة، النوبارية».