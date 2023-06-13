الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"جامعة برج العرب التكنولوجية".. برامج دراسية متميزة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية

تعد جامعة برج العرب التكنولوجية، مؤسسة تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، وهي إحدى الجامعات الحكومية المصرية التكنولوجية، التي تنتهج أحدث النُظم العالمية، ومجهزة بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقدم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وترصد" الدستور" خلال التقرير التالي تفاصيل جامعة برج العرب التكنولوجية والبرامج الدراسية بكليات الجامعة.


مكونات الجامعة:

تقع الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، على مساحة 42 ألف متر مربع، وتشمل عد مباني وهي:

-المبنى التعليمي: (يضم قاعات تدريس مختلفة المساحات- كافيتريا)
-مبنى الورش والمعامل
- مبنى إداري
- مكتبة
-ملاعب

مدة الدراسة والدرجات العلمية


بدأت الدراسة بها في سبتمبر 2022، وتبلغ مدة الدراسة بالجامعة أربعة سنوات، وتمنح مثل باقي الجامعات التكنولوجية الدرجات العلمية على حسب التخصص وهي:

- الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا.
- البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.
-الماجستير المهني في التكنولوجيا.
-الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.

أهداف الجامعة

-استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي وموازٍ لمسار التعليم الأكاديمي.

-تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لصالح المجتمع وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

-توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة مرتفعة.

-التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية.

-تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفني والتدريب.


كليات الجامعة

•كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتضم برامج:

-تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.
-تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

- تكنولوجيا السكك الحديد.

-تكنولوجيا المعلومات.


•كلية تكنولوجيا العلوم الصحية تضم برامج:

-مساعد تمريض.
-مساعد صيدلي. 
-مساعد أسنان


شروط القبول في الجامعة


- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

-شهادة الدبلوم نظام الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلها.
-  خريجي المعاهد المتوسطة، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح.

-يقبل المتقدم بعد اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجامعة وهي:

•اختبار لقياس مهارات اللغة الإنجليزية.
•اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي.
•اختبار للمعلومات العامة في الرياضيات.

-يشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية باختبارات القبول.

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