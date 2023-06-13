الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر الحوار الاقتصادى بالحوار الوطنى: الزراعة صانعة الحضارة المصرية القديمة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال د. أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، إن الزراعة شديدة الأهمية، فمصر هبة الزراعة، فالزراعة صانعة الحضارة المصرية القديمة، لافتًا إلى أنه من أجل تعظيم المنتج الزراعي ومساهمة الزراعة في الإنتاج القومي، لا بد من توسيع مساحة الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجيتها.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية للجنة الزراعة والأمن الغذائي المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وأوضح ضرورة توسيع المساحات الزراعية والأفدنة المتواجدة وتفعيل القوانين، وعدم التعدي عليها واستصلاح المزيد من الأراضي، أما بالنسبة لزيادة الإنتاجية وهي تعني اختيار للحصول وكيفية الزراعة والتقاوي المستخدمة وطريقة الري والبحوث الزراعية الذي سيتم إجراؤها لهذا الشأن، إما سيزيد أو ينقص من الإنتاجية.

وشدد على أن الدولة عليها دور حاكم في هذا الملف، فالفلاح لا يستطيع الاستثمار بمفرده، فالنشاط الزراعي ذو منفعة عامة، والدولة هي الوحيدة التي تستطيع القيام به، سواء من خلال تسعير السلع أو التمويل.. إلخ، مشيرًا إلى أن سياسات الدعم تكون مقابل السعر النهائي للمنتج، فيجب إعادة النظر فيما تقوم به الدولة بملف التسعير.

وحول التعاونيات، لفت د. أحمد جلال إلى أن التعاونيات لها دور لصيق في التعامل مع الفلاحين والسماع إليهم ولمطالبهم، حيث إن دورها مهم بجانب الدور المركزي للدولة بملف الزراعة.

الدكتور أحمد جلال المحور الاقتصادي المساحات الزراعية الدكتور أحمد جلال إ الأمن الغذائي

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