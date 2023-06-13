الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محافظة كفر الشيخ تعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمدينة دسوق

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 1005 لسنة 2023 باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي لمدينة دسوق - لوحة رقم (6) بتعديل استعمال سكني مختلط ومرافق إلى استعمال مختلط (تجارى - ترفيهى)، بناءً على كتاب شركة أم أو تى للاستثمار والتنمية التابعة لوزارة النقل بالخطاب رقم (270/4) بتاريخ 16 /4 /2023.

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 1005 لسنة 2023 بتاريخ 24 /5 /2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18 /4 /2023 المتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى لمدينة دسوق - لوحة رقم (6) بتعديل استعمال سكنى مختلط ومرافق إلى استعمال مختلط (تجارى - ترفيهى) بناءً على كتاب شركة أم أو تى للاستثمار والتنمية التابعة لوزارة النقل بالخطاب رقم (270 /4) بتاريخ 16 /4 /2023؛ وعلى قرار المحافظة رقم 703 لسنة 2023 الصادر فى هذا الخصوص ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

المـادة الأولى- يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لمدينة دسوق - لوحة رقم (6) بتعديل استعمال سكنى مختلط ومرافق إلى استعمال مختلط (تجارى - ترفيهى) بناءً على كتاب شركة أم أو تى للاستثمار والتنمية التابعة لوزارة النقل بالخطاب رقم (270 /4) بتاريخ 16 /4 /2023

المــادة الثانية- يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات والمــادة الثالثة- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية والمـادة الرابعة- على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار؛ اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية اليوم اللـواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 1005 لسنة 2023 المخطط التفصيلى لمدينة دسوق وزارة النقل

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