الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد العروض التركية.. الزمالك يحسم مصير أحمد سيد زيزو فى الموسم المقبل

أحمد زيزو
أحمد زيزو

حسم مسئولو نادي الزمالك، مصير أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعد وصول بعض العروض له وعلى رأسها الدوري التركي.

وجدد زيزو تعاقده مع الزمالك في الموسم الماضي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى الدوري القطري قبل أن يعدل الزمالك عقده معه.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة قررت عدم رحيل زيزو في الموسم المقبل وعدم مناقشة أي عرض من الأساس بسبب صعوبة المرحلة المقبلة والحاجة لتواجد كل العناصر الأساسية.

وشدد المصدر في تصريحات خاصة، على أن زيزو سيكون على رأس المنظومة التي سيبني مسئولو الزمالك عليها استراتيجيته للمرحلة المقبلة ورفض رحيل أي من العناصر الأساسية للزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق فاركو ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وخسر الزمالك أكثر من بطولة في الموسم الجاري، وهو ما دفع الإدارة لإعادة الترتيب في الموسم المقبل والإبقاء على العناصر الأساسية مع إبرام صفقات جديدة وسد النقص في المراكز التي يعاني الفريق من نقص فيها.

الزمالك نادي الزمالك زيزو أحمد سيد زيزو الدورى التركى القطري

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