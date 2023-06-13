الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البورصة" تغرم شركتين 10 آلاف جنيه

أرشيفية
أرشيفية

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، توقيع التزام مالي على شركتي مستشفى النزهة الدولى، والمصرية لنظم التعليم الحديثة قدره 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها، وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.

كما قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المتحدة للإسكان والتعمير من 335,578 مليون جنيه إلى 326,958 مليون جنيه بتخفيض قدره 8,619 مليون جنيه.

البورصة المصرية الجمعية العامة البترول الأوراق المالية الاسكندرية لتداول الحاويات الإجراءات التنفيذية

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