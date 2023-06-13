الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" قطار التنمية بالبحيرة: تغير شامل فى جميع القطاعات بمركز أبوالمطامير

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

«حياة كريمة» قطار من التنمية في شتى المجالات داخل قرى محافظة البحيرة، نقلة تنموية لم تشهدها المحافظة على مر التاريخ، مشروعات فى قطاع الصحة والتعليم والصرف الصحى وخدمات المواطنين والتعليم، مشروعات عملاقة ومتوسطة وصغيرة كل هذا تشمله مبادرة القرن التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل المساهمة فى تطوير وإحلال وتجديد جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن المصرى داخل الريف.

مركز أبوالمطامير أحد مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة الذى يتم تنفيذ مبادرة التطوير بداخلها من أجل توفير حياة كريمة فى جميع القطاعات وكافة الخدمات التي تكفل لهم حياة كريمة، والمساهمة في تقديم تنمية مستدامة لجميع الفئات الأكثر احتياجا داخل تلك القرى.

من جانبه أكد كمال غطاس السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة، أن مركز أبوالمطامير من مراكز مبادرة حياة كريمة ويشمل تغيرا كاملا فى جميع الأعمال التى تشمل البنية التحتية لجميع القرى، حيث جار الانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بقرية العشرة آلاف التابعة للمركز، بالإضافة إلى مركز الأمومة والطفولة بقرية أبوبكر الصديق ومراكز الشباب بقرى "شرارة والنمرية وطه حسين". 

كما أكد كامل غطاس، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجمع المواقف ووحدة إطفاء الشعراوي ومجمع الخدمات الزراعي ونقطة إطفاء ومكتبة الطفل بالنمرية، بالإضافة إلى وحدة إطفاء أبوالعطا ومجمع الخدمات الزراعي والمركز الطبى بقرية النجيلة ونقطة شرطة جناكليس.

وتشهد محافظة البحيرة تنفيذ مشروعات من مبادرة حياة كريمة بواقع ٨٨٦٨ مشروعا فى شتى القطاعات بـ٦ مراكز بالمرحلة الأولى "دمنهور - كفر الدوار - أبوحمص - حوش عيسى - أبوالمطامير - وادي النطرون" بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية و٣٩٦٧ تابعا، بلغت المساحة المستهدفة ٤٥٦٩ كم ويستفيد منها ٣.٥ مليون نسمة.

الأمومة والطفولة أبو بكر الصديق أبو المطامير الانتهاء من تنفيذ الرئيس عبدالفتاح السيسي

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