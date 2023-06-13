بالأرقام.. تفاصيل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة 2024

انتهى البرلمان من اعتماد الموازنة الجديدة بعدما تقدمت الحكومة بمشروع قانون لاعتمادها، ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا أمس الإثنين على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وكشف البيان التحليلي للموازنة والذي حصلت الدستور على نسخة منة أن مصروفات الباب الرابع تحت اسم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 529,6 مليار جنيه.

وأوضح البيان التحليلي الصادر على وزارة المالية والمرسل إلى البرلمان بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2023/2024 بمصروفات الباب الرابع تحت اسم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 529 مليار و685 مليون جنيه ويبلغ منها الدعم فقط 327 مليار و602 مليون جنيه ومنه دعم لمؤسسات غير مالية بقيمة 316 مليار و119 مليون جنيه ومنه دعم السلع التموينية 127 مليار و 700 مليون جنيه ودعم المواد البترولية 119 مليار و419 مليون جنيه ودعم تنشيط الصادرات 28 مليارو 124 مليون جنيه ودعم المزارعين 544 مليون جنيه ودعم نقل الركاب مليار و780 مليون جنيه ودعم التأمين الصحي والأدوية 6 مليار و34 مليون جنيه ودعم الإنتاج الصناعي 19 مليار و500 مليون جنيه ودعم تنمية الصعيد 400 مليون جنيه وجاءت تحت بند أخرى 12 مليار و616 مليون جنيه.

أما دعم المؤسسات المالية فجاءت بقيمة 11 مليار و483 مليون جنيه ويضم دعم فائدة القروض الميسرة بقيمة 250 مليون جنيه ودعم إسكان محدود الدخل بقيمة 10 مليار و200 مليون جنيه وأخرى بقيمة مليار جنيه.

أما المنع فتبلغ قيمتها 13 مليار و281 مليون جنيه وتضم منح من الحكومات الأجنبية بقيمة 309 مليون جنيه والجاري بقيمة 309 مليون جنيه ومنح منظمات دولية بقيمه 200 ألف جنيه ومنح لجهات الحكومة العامة بقيمه 12 مليار و971 مليون جنيه.

أما المزايا الاجتماعية بقيمة 178 مليار و338 مليون جنيه منها مزايا للأمان الاجتماعي بقيمة 31 مليار و273 مليون جنيه ومنها معاش الضمان الاجتماعي بقيمة 31 مليار ومعاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه وأخرى بقيمه 203 مليون جنيه.

وفي نفس الباب أيضا الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فتبلغ المساعدات الاجتماعية بقيمه 134 مليار و713 مليون جنيه ونفقات خدمية لغير العاملين بقيمة 12 مليار و45 مليون جنيه وتضم نفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية بقيمة 8 مليار و91 مليون جنيه ونفقات نشاط رياضي واجتماعي لغير العاملين بقيمة 571 مليون جنيه ونفقات خدمات صحية لغير العاملين بقيمه 307 مليون جنيه ومكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة بقيمة 2.9 مليار جنيه.

وبنفس الباب في بند مزايا اجتماعية للعاملين فحلت بقيمة 306 مليون جنيه منها نفقات دفن بقيمة 208 ملايين جنيه ومزايا عينية واجتماعية للعاملين بقيمة 1.8 مليون جنيه وأخرى تحت بند أخرى 96.1 مليون جنيه.

أما تحت بند الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطات العامة بنفس الباب فتبلغ 10 مليار و463 مليون جنيه ويبلغ منها قيمة الدعم والمنح الإجمالية 406 مليون جنيه ومنها إجمالية مدرجة بموازنات 401 مليون جنيه واعتمادات دعم ومنح للحسابات والصناديق الخاصة بقيمة 5.5 مليون جنيه.

وتحت بند المتطلبات الإضافية للدعم والمنح فتبلغ قيمتها 10 مليار و56 مليون جنيه وتضم احتياطات عامة للدعم والمنح بقيمة 10 مليار و56 مليون جنيه.

الباب4