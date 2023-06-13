الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب الطقس السيئ.. انقطاع الكهرباء وشبكات المحمول لمدة 6 ساعات بالوادي الجديد

صورة من الواقع
صورة من الواقع

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ إثر عاصفة ترابية صاحبتها هبوب رياح شديدة بقرى ومراكز المحافظة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت وشبكات المحمول لمدة 6 ساعات متواصلة في عدد من القرى والمدن بالمحافظة وتم إبلاغ شرطة الكهرباء والأجهزة المعنية لإعادة التيار الكهربائي.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتي أثرت على مخافظات الجمهورية ومن بينهم الوادي الجديد.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة مع تفعيل غرفة مواجهة الكوارث والأزمات، وهي في حالة انعقاد دائم للمتابعة المستمرة مع مسئولي الكهرباء، تحسبا لسقوط أعمدة الإنارة نتيجة العاصفة الشديدة التي تشهدها المحافظة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين تحسبا لحدوث أي طارئ أو سقوط سيول.

ومن بين القرى التي انقطعت عنها الكهرباء (الجديدة - الموشية - القصر- وعزب القصر).


ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين.


فيما أعلنت المحافظة عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة تحسبا لأي حوادث قد تحدث بسبب شدة الرياح في المناطق المتطرفة والمكشوفة.


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة (من 50-60 كم / ساعة).

وتابعت قد يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة من المحافظات السابقة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد،  يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

محافظة الوادي الجديد موجة من الطقس السيئ عاصفة ترابية هبوب رياح شديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي والانترنت وشبكات المحمول شرطة الكهرباء التغيرات المناخية

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