الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السيد القصير يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة.. خالد فودة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اجتماعا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة المشروعات الزراعية بالمحافظة وتلبية احتياجاتها من الخدمات الزراعية.

وتناول اجتماع الوزير والمحافظ سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في جميع المجالات وخاصة الزراعية لتوفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وأيضا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

وناقش الاجتماع تطورات إنشاء شادر السمك ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولى بمدينة شرم وأيضا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.

وزير الزراعة يبحث محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعى احتياجات

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