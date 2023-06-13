الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جميلة زكى تؤكد ضرورة إصدار تشريعات تتضمن مفهوم الأمن الغدائى

جميلة زكي
جميلة زكي

أشادت جميلة زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، بدور الدولة في ملف الزراعة والأمن الغذائي، عن طريق الوعي والإدراك المبكر بالنسبة للمشاريع القومية ومحاولة زيادة الرقعة الزراعية ورقمنة الزراعة.

وأضافت جميلة، خلال مشاركتها في جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون»، أن الوعي أنقذنا من الكثير من المشكلات التي تعاني منها أغلب دول العالم، قائلة: "لكن بالتأكيد ما زالت هناك تحديات عديدة في الأمن الغذائي".

أوضحت أن تحديات الأمن الغذائي أهمها الإتاحة والتسعير وجودة المنتجات الغذائية، مشيرة إلى أن سياسات التسعير للمنتجات الغذائية الأساسية تحتاج إلى إعادة النظر، كما أن التسعيرة الجبرية للمنتجات الأساسية أصبحت ضرورية في الوقت الحالي، خاصة للمنتجات التي لا يخلو منها أي بيت.

أشارت إلى أن آليات ضبط السوق ستعطينا أفضل جودة بأحسن سعر مع دخول الشركات الصغيرة والناشئة في سوق المنتجات الغذائية الأساسية، مضيفة أن ذلك الأمر يتحقق بالإدراك التشريعي للأمن الغذائى، بمعنى أنه بجانب المادة 79 من الدستور والهدف الثاني من روية مصر 2030 لا بدّ من إصدار تشريعات تتضمن مفهوم الأمن الغذائى، وتعديل التشريعات المرتبطة بالأمن الغذائي لتتضمن مفهوم الأمن الغذائى وإلزامها بمعدلات استدامة الغذاء. 

وأكدت أن قانون الزراعة رقم 53 والقوانين المرتبطة بالزراعة، أصبحت قديمة وعفى عليها الزمن، لذا لا بدّ من تعديلها بما يتناسب مع التطور الحالي في قطاع الزراعة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب الاتحاد ملف الزراعة والأمن الغذائي زيادة الرقعة الزراعية الأمن الغذائي

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