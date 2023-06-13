تكلفتها منخفضة.. كريم العمدة يقترح التوسع فى المزارع المصرية بإفريقيا

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الزراعي رغم أهميته البالغة في دعم الاقتصاد الوطني إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ١٢% فقط وهذه نسبة ضعيفة.

جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة؛ لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون.

وتابع العمدة أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي إلا نسبة مساهمته في الناتج المحلي في انخفاض، وهو ما نأمل العمل عليه الفترة القادمة.

ونقل العمدة شكوى مزارعي محافظة قنا والصعيد بشأن تأخير الأسمدة، منوها أن الفلاح يحتاج إلى التيسير عليه؛ لتحقيق هامش ربح يشجعه.

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى إشكالية التعميم على الرقعه الزراعية معقبًا: "نحتاج للحفاظ عى الرقعة الزراعية ويجب وتجريم الاعتداء عليها باعتبارها جريمة لا تغتفر حتى نوقف نزيفها".

ولفت إلى أن القوانين المجرمة للبناء على الأرض الزراعية غير كافية وعقوباتها ليست قوية، مطالبا بتغليظ عقوبات التعدي عليها للحد من هذه المشكلة المهدد للقطاع.

واقترح كريم العمدة عمل مزارع مصرية في الأراضي الإفريقية، كون تكلفة استصلاح الأراضي في مصر كبيرة جدا عكس التي نستأجرها بالدول الإفريقية.