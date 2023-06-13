البرلمان يناقش طلب تطوير مساكن أبو علم وسوق دكرنس بالدقهلية

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، غدًا الأربعاء، موضوعي طلب إحاطة مقدّمين من النائب وليد فرعون.

يتضمن الموضوع الأول المطالبة بإعادة تطوير سوق دكرنس وإجراء عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضرية واستغلال المساحات غير المستغلة لانهاء التكدس بالمدينة..

فيما يتضمن الموضوع الثاني؛ استمرار مناقشة ملف إحلال وتجديد مساكن (أبو علم، تصاريح العمل، مدرسة الزراعة) بدكرنس من خلال صندوق التنمية الحضرية، واستغلال المساحات بين العمارات القديمة في انشاء مساكن جديدة، بحضور د.أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ للرد على الموضوعات التي تتضمنها الطلبات.

ورفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يونيو.