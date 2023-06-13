الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بمطار الغردقة

جمارك الغردقة
جمارك الغردقة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هانوفر بألمانيا، اشتبه محمد فاوي، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي، في راكب ألماني الجنسية، من أصل يمني، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بمعرفة أحمد فتحي، مأمور الفحص، وعبدالحميد النجار، تلاحظ وجود كثافات معتمة.

وقام مهند سامي، المشرف على صالة الوصول الدولي، بتكليف محمد سليم، بتفتيش حقائب الراكب، وتبيّن وجود كمية من مخدر القات بوزن ٣٦٩ جراما من نبات القات المخدر بين طيات الملابس.

وقام بالتحريز محمد فاوي ومحمد سليم في وجود أحمد طايع، من الأمن الجمركى، وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣، وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

جمارك الغردقة
جمارك الغردقة
جمارك الغردقة
جمارك الغردقة
جمارك مطار الغردقة الدولي ضبط محاولة تهريب نبات القات المخدر وقانون الإستيراد والتصدير قانون الجمارك

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