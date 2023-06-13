إحالة 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية للجنايات 

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من أحد الأشخاص وقرر بتضرره من سكان العقار الملاصق للعقار محل سكنه، لقيامهم بأعمال حفر نتج عنها شروخ بالحوائط بالعقار محل سكنه.

وبالانتقال لمحل البلاغ، أمكن ضبط 4 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه، وعُثِرَ بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار، الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.