الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية للجنايات 

جريدة الدستور

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من أحد الأشخاص وقرر بتضرره من سكان العقار الملاصق للعقار محل سكنه، لقيامهم بأعمال حفر نتج عنها شروخ بالحوائط بالعقار محل سكنه.

وبالانتقال لمحل البلاغ، أمكن ضبط 4 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه، وعُثِرَ بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار، الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

نيابة المطرية الجزئية التنقيب عن الآثار إحالة المطرية

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

باستثمارات 15 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمشروع تصنيع الهياكل الفولاذية بالسخنة

محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. إنجاز لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع الشرائح

متغيبة عن المنزل.. غرق فتاة فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

وزارة العمل: تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟